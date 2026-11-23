Медведчук заявил, что элита Европы рассматривает Украину как свою колонию Медведчук: европейская элита видит в Украине свою колонию

Москва23 ноя Вести.Европейская элита рассматривает Украину как свою колонию, которую она не намерена отдавать. Об этом заявил председатель совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По его словам, украинцы напуганы, в стране существуют тайные тюрьмы, при этом ни глава киевского режима Владимир Зеленский, ни Европа, которая спонсирует это, не готовы идти на мирную сделку.

Европейская элита рассматривает Украину как свою колонию, законную добычу, отдавать которую она не намерена написал Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте движения

Он подчеркнул, что этим также обусловлены неуступчивость европейских элит и их маниакальное желание ввести войска на территорию Украины, несмотря на необратимость подобного решения. Из-за этого Зеленский пытается внушить своему народу, что никакой альтернативы войне с Россией нет, и быть не может, но это позиция не его личная, а западных политиков, заключил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что жителям Украины не стоит ждать мира от коллективного Запада.