Москва1 июн Вести.Текущая политика премьера Армении Никола Пашиняна напоминает действия революционера Льва Троцкого перед заключением Брестского мира в 1918 году. Об этом заявил зампред Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что Пашинян не хочет проводить референдум по вопросу, должна ли Армения остаться членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или должна вступить в Евросоюз (ЕС).

Отвечая на призыв провести референдум… он применил легендарную формулу Льва Давидовича [Троцкого] "Ни войны, ни мира, а армию распустить". Буквально так: ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС. А потом, естественно, побежим вприпрыжку в Европы написал Медведев в мессенджере MAX

При этом, продолжил политик, Пашинян хочет продолжать пользоваться всеми выгодами от членства в ЕАЭС как можно дольше.

Следует помнить, что искомая формула привела к тому, что Брестский мир пришлось все же заключить, но уже на худших условиях. Да и извилистая тропинка Троцкого закончилась для него весьма трагично… подытожил Медведев

Лев Троцкий - российский и советский государственный, партийный и военно-политический деятель, один из организаторов Октябрьской революции, участвовавший в создании Красной армии и Коминтерна.

В 1917-1918 годах он занимал пост наркома иностранных дел РСФРС, на котором выдвинул формулу "Ни мира, ни войны" для переговоров с воюющими державами. Провал этой дипломатической линии привел к новому наступлению Германии на Россию, после которого Троцкий подал в отставку, а РСФСР подписала невыгодный для нее Брестский мир.

После Октябрьской революции и гражданской войны в России Троцкий проиграл партийную борьбу и был выслан из СССР в 1929 году. В 1940 году был убит ледорубом испанским коммунистом, агентом НКВД СССР Рамоном Меркадером.

Ранее Пашинян заявил, что Армения продолжит свою работу в ЕАЭС, пока для этого будет возможность. Проведение референдума по выбору членства в ЕС или ЕАЭС он назвал нелогичным шагом.