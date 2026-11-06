Москва6 нояВести.Европа считала себя "цветущим садом", однако это не соответствует современным реалиям, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X.
Подобным образом он прокомментировал слова Жозепа Борреля, который ранее занимал пост главы европейской дипломатии.
В Лионе подожгли школу с людьми. Помню, некто Боррель из ЕС называл Европу "цветущим садом". Хотели бы вы побывать в таком саду?написал Медведев
Ранее сообщалось, что протестующие устроили пожар на территории лицея под Тулузой.