Медведев о дорогом газе и бензине в Европе: "пожинают плоды разрыва связей с РФ" Медведев: Европа разрушила связи с Россией и получила рост цен и инфляцию

Москва4 окт Вести.Правящие в европейских странах элиты по собственной инициативе разорвали экономические связи с Москвой, в силу чего сейчас Запад сталкивается с высокими ценами на газ и бензин, ускоренной инфляцией и нехваткой целого ряда важных товаров. Об этом в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Они все разрушили. Они в этом виноваты. Они ввели санкции. Они отказались от сотрудничества. Пусть теперь пожинают плоды сказал он

Медведев напомнил, что Россия и европейские страны активно вели торговлю и поддерживали прочные экономические контакты. Однако Евросоюз сначала объявил о санкциях, а после этого сознательно отказался от прежнего уровня взаимодействия с Москвой.

Ну, пусть наслаждаются констатировал Медведев

Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что Россия не угрожает никому ни на Западе в целом, ни в Европе в частности. Москве ничего от них не нужно, кроме нормального диалога и спокойного сотрудничества.

Вместе с тем, если на Западе желают продолжения конфронтации, то для России важно одержать верх над теми, кто ей противостоит, — над Североатлантическим альянсом, продолжил политик.

Из недавних оценок Eurostat следует, что годовая инфляция в еврозоне в сентябре составила 3,8%, больше всего прибавила энергетическая составляющая — 18,8%.