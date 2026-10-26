Москва26 окт Вести.Автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в MAX напомнил, как певица Алла Пугачева оправдывала боевиков "Норд-Оста".

В очередную годовщину "Норд-Оста" хочу напомнить о видео, где Алла Пугачева фактически говорит о том, что Россия должна сдаться террористам и срочно закончить боевые действия в Чечне. И ведь никто ей тогда не сказал: "Алла Борисовна, ты чего несешь-то, окстись, ты вообще к чему призываешь"? Не перестали люди ходить на ее концерты, не перестали и чиновники ей награды давать заметил Андрей Медведев

Он подчеркнул, что России тех времен была несвойственна "культура отмены" для артистов, которые оскандалились перед гражданским обществом.

Я вовсе не про cancel culture, не про какие-то запреты. Я ровно о том, как у нас дела обстояли с гражданским самосознанием, достоинством, ощущением Родины. Никто не обязан войну любить, никто не обязан во всем соглашаться с властью. Вопрос уважения к Родине, к России. Это или есть, или нет. Но 24 года назад мы на такие вещи внимания не обращали добавил он

В Москве в годовщину трагедии на Дубровке почтили память жертв теракта. Жители столицы принесли цветы к мемориалу у Театрального центра.

23 октября 2002 года группа террористов захватила в заложники более 900 человек во время мюзикла "Норд-Ост". 26 октября спецслужбы провели операцию по освобождению людей. Все боевики были уничтожены. В результате теракта погибли 130 заложников, более 700 человек пострадали.