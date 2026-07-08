Москва8 июл Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил дипломы с отличием выпускникам Военного учебного центра Сибирского федерального университета (ВУЦ СФУ) в Красноярске.

Видео торжественной церемонии было опубликовано в официальном канале Медведева в мессенджере MAX. Экс-президент России выступил с речью для выпускников, ставших молодыми офицерами.

Это особая честь и ответственность для каждого из нас. Каждый из вас выбрал для себя высшее призвание - служить Отечеству, защищать его безопасность и суверенитет. Быть опорой нашего государства и народа. Ваши успехи в учебе - это результат большого труда, дисциплины и верности избранному пути. сказал Медведев

Также зампред Совбеза РФ отметил, что прошлые выпускники уже успели прославить ВУЗ в деле служения Родине.

Более тысячи выпускников выполняют задачи в зоне специальной военной операции, удостоены государственных наград, в том числе Ордена мужества. Каждый из вас, кто получает сегодня диплом, принимает у них эстафету подвига. сказал чиновник

Медведев также подчеркнул, что ВУЦ СФУ играет важную роль в подготовке кадров для Вооруженных Сил России по наиболее востребованным специальностям, а его преподаватели – офицеры, обладающие не только научными достижениями, но и реальным боевым опытом.