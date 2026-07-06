Москва6 июлВести.Мэр французской коммуны Локмарья скончался во время перепалки с лодочником в порту Ле-Пале, сообщает газета Le Figaro.
Правоохранители задержали 55-летнего подозреваемого. При этом обстоятельства ссоры между мужчинами остаются неизвестными.
Доминик Русло, мэр Локмарьи скончался в субботу вечером после конфликта с владельцем прогулочного судна в порту Ле-Палеотмечает газета
Подозреваемый судим ранее за нанесение тяжкого вреда здоровью.
Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что с 22 по 28 июня в стране из-за сильной жары скончались более 2 тыс. человек.