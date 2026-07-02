Москва2 июл Вести.Мэр одного из городов в Мексике в рамках ритуала, который проводится на протяжении более 500 лет, обручился с самкой каймана, пишет газета Jornada.

Ритуал символического обручения главы города с самкой каймана проводится в Сан-Педро-Уамелуле на протяжении пяти веков. Его целью является приношение дара богам, которые обеспечат в городе дожди и хороший урожай, мир и спокойствие.

Перед "вступлением в брак" животному завязывают пасть веревкой для обеспечения безопасности участников церемонии. Она заканчивается танцем "молодоженов" и поцелуем.