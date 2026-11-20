Москва20 нояВести.Кафе и другие заведения общепита Нарвы рискуют потерять до 20% своих доходов из-за закрытия границы с Россией, заявил мэр города Яан Тоотс в беседе с RTVI.
Гостиницам города из-за уменьшения турпотока грозит сокращение доходов на 5-10%, добавил он.
В большей степени, конечно, пострадают места питания, поскольку люди, приезжающие сюда, оставляли деньги в местных кафе. Мы говорим о примерных цифрах в 15-20%сказал Тоотс журналистам
Ранее Тоотс заявил, что будет добиваться разрешения для жителей Нарвы на пересечение границы с Россией для встреч с родственниками. Он назвал несправедливой ситуацию, в которой горожанам приходится ехать в Россию через третьи страны, чтобы встретиться с родственниками.