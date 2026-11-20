Мэр Нарвы рассказал, как много денег потеряет город из-за закрытия границы с РФ Тоотс: общепит Нарвы потеряет до 20% доходов из-за закрытия границы с Россией

Москва20 ноя Вести.Кафе и другие заведения общепита Нарвы рискуют потерять до 20% своих доходов из-за закрытия границы с Россией, заявил мэр города Яан Тоотс в беседе с RTVI.

Гостиницам города из-за уменьшения турпотока грозит сокращение доходов на 5-10%, добавил он.

В большей степени, конечно, пострадают места питания, поскольку люди, приезжающие сюда, оставляли деньги в местных кафе. Мы говорим о примерных цифрах в 15-20% сказал Тоотс журналистам

Ранее Тоотс заявил, что будет добиваться разрешения для жителей Нарвы на пересечение границы с Россией для встреч с родственниками. Он назвал несправедливой ситуацию, в которой горожанам приходится ехать в Россию через третьи страны, чтобы встретиться с родственниками.