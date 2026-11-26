Мэр Сергиева Посада: аварии на коллекторе не произошло

Мэр Сергиева Посада опроверг информацию об аварии на коллекторе Мэр Сергиева Посада: аварии на коллекторе не произошло

Москва26 ноя Вести.Глава Сергиева Посада Алексей Лужецкий прокомментировал в MAX информацию об угрозе аварии в канализационном коллекторе города.

Информация об этом распространялась в четверг, 26 ноября, в социальных сетях.

Он подтвердил, что коллектор имеет высокую степень износа и требует ремонта, но аварии на нем не произошло.

Подчеркну: аварии на коллекторе не произошло. Система канализации продолжает работать, проведение ремонтных работ не скажется на предоставлении коммунальных услуг жителям сказано в сообщении

Властям о проблеме известно. Решение о введении режима повышенной готовности для предупреждения возникновения аварии было принято еще накануне. На проведение соответствующих работ выделены необходимые средства.

Силами МУП "КомСервис" было заменено 50 метров наиболее изношенного участка в районе Ярославского шоссе. Всего рабочим предстоит отремонтировать 900 метров трубопровода, сказал Лужецкий.

Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и пообещал информировать население о проведении ремонтных работ.