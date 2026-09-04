Мэр Шанхая подал в отставку Мэр Шанхая Гун Чжэн подал в отставку

Москва4 сен Вести.Мэр Шанхая Гун Чжэн по собственной инициативе подал в отставку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном городским правительством.

Гун занимал пост с 2020 года. О причинах решения не сообщается.

На 33-м заседании постоянного комитета городского собрания народных представителей 16-го созыва было принято решение удовлетворить просьбу Гун Чжэна об отставке с поста мэра Шанхая и назначить Чжу Чжунмина заместителем мэра и исполняющим обязанности мэра Шанхая сказано в заявлении

Чжу Чжунмин с 2024 года занимал пост замсекретаря горкома Компартии Китая в Шанхае.