Москва4 сенВести.Мэр Шанхая Гун Чжэн по собственной инициативе подал в отставку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном городским правительством.
Гун занимал пост с 2020 года. О причинах решения не сообщается.
На 33-м заседании постоянного комитета городского собрания народных представителей 16-го созыва было принято решение удовлетворить просьбу Гун Чжэна об отставке с поста мэра Шанхая и назначить Чжу Чжунмина заместителем мэра и исполняющим обязанности мэра Шанхаясказано в заявлении
Чжу Чжунмин с 2024 года занимал пост замсекретаря горкома Компартии Китая в Шанхае.