Москва16 маяВести.Мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал.
Во время встречи с горожанами и продавцами на мясном рынке "Хучит Шонхор" премьер страны сообщил, что мэр Улан-Батора освобожден от должности за неисполнение обязанностей. В частности, руководство столицы не подготовило достаточное количество резервного мяса, в связи с чем на плечи народа была возложена тяжесть роста цен. Это раскололо общество.
Поэтому на основании определенных причин с сегодняшнего дня я освобождаю от должности мэра Хишгээгийна Нямбаатара. Созданная специальная группа расследует все проекты и тендеры в городесообщил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал
По словам премьер-министра, в Улан-Баторе накоплено 5 017 тонн мяса. Из системы электронных документов ясно, что 2 500 тонн мяса еще не поступили в продажу.
Премьер-министр заявил на встрече с гражданами, что выяснит, где находятся эти 2 500 тонн мяса, и почему они не поступают в продажусообщила пресс-служба правительства
В Улан-Баторе из-за ограниченного предложения цены на мясо возникла непростая ситуация. Это негативно отразилось и на сфере общественного питания. Некоторые заведения вовсе были вынуждены закрыться.