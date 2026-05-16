Мэр Улан-Батора освобожден от должности из-за сложной ситуации с мясом Премьер Монголии освободил мэра Улан-Батора от занимаемой должности

Москва16 мая Вести.Мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал.

Во время встречи с горожанами и продавцами на мясном рынке "Хучит Шонхор" премьер страны сообщил, что мэр Улан-Батора освобожден от должности за неисполнение обязанностей. В частности, руководство столицы не подготовило достаточное количество резервного мяса, в связи с чем на плечи народа была возложена тяжесть роста цен. Это раскололо общество.

Поэтому на основании определенных причин с сегодняшнего дня я освобождаю от должности мэра Хишгээгийна Нямбаатара. Созданная специальная группа расследует все проекты и тендеры в городе сообщил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал

По словам премьер-министра, в Улан-Баторе накоплено 5 017 тонн мяса. Из системы электронных документов ясно, что 2 500 тонн мяса еще не поступили в продажу.

Премьер-министр заявил на встрече с гражданами, что выяснит, где находятся эти 2 500 тонн мяса, и почему они не поступают в продажу сообщила пресс-служба правительства

В Улан-Баторе из-за ограниченного предложения цены на мясо возникла непростая ситуация. Это негативно отразилось и на сфере общественного питания. Некоторые заведения вовсе были вынуждены закрыться.