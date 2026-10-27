Москва27 октВести.Власти Запорожья рассматривают возможность размещения городской инфраструктуры под землей на фоне продолжающихся военных действий и убытков бизнеса.
Об этом заявила исполняющая обязанности мэра города Регина Харченко.
Я думаю, что мы будем перемещаться под землюприводит ее словам местная газета "Страна.ua"
По мнению Харченко, такой подход может стать необходимой мерой для защиты объектов и обеспечения их работы.
Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко в интервью ИС "Вести" рассказал, как российские военнослужащие обнаруживают подземные тоннели украинских боевиков.