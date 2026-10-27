В Запорожье намерены перенести часть городской инфраструктуры под землю

Мэр Запорожья собралась переместить город под землю В Запорожье намерены перенести часть городской инфраструктуры под землю

Москва27 окт Вести.Власти Запорожья рассматривают возможность размещения городской инфраструктуры под землей на фоне продолжающихся военных действий и убытков бизнеса.

Об этом заявила исполняющая обязанности мэра города Регина Харченко.

Я думаю, что мы будем перемещаться под землю приводит ее словам местная газета "Страна.ua"

По мнению Харченко, такой подход может стать необходимой мерой для защиты объектов и обеспечения их работы.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко в интервью ИС "Вести" рассказал, как российские военнослужащие обнаруживают подземные тоннели украинских боевиков.