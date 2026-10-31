Мэр Ахтырки в Сумской области получил военную охрану из-за угрозы от бандитов

Мэра сумской Ахтырки будет охранять рота солдат из-за угрозы от бандитов Мэр Ахтырки в Сумской области получил военную охрану из-за угрозы от бандитов

Москва31 окт Вести.Мэру Ахтырки в Сумской области Павлу Кузьменко дали военную охрану, так как есть опасения силового захвата администрации бандитами, пишет Telegram-канал "Северный ветер", близкий к группировке российских войск "Север".

Мэр Ахтырки Павел Кузьменко договорился с командованием 158 омбр (отдельной механизированной бригады – ред.) о предоставлении ему охраны из военнослужащих бригады из-за опасений силового захвата административных зданий представителями криминала и бывшими военнослужащими ВСУ говорится в сообщении

Отмечается, что Кузьменко и мэрию будут охранять до роты военных.

В мае в Ахтырке экс-боевик ВСУ угрожал взорвать себя в магазине. В итоге мужчина бросил гранату, пострадали пять человек.