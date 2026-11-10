Двум детям из Балаково потребовалась помощь врачей после нападения мейн-куна

Мейн-кун напал на двух детей в Саратовской области, им потребовалась медпомощь Двум детям из Балаково потребовалась помощь врачей после нападения мейн-куна

Москва10 ноя Вести.Два ребенка пострадали в Саратовской области от нападения мейн-куна. Им потребовалась помощь врачей, сообщает Балаковская городская клиническая больница на своей странице "ВКонтакте".

Медики напомнили, что мейн-кун –это не мягкая игрушка, а крупный зверь с инстинктами.

Один такой домашний "аристократ" в порыве эмоций серьезно поцарапал и искусал сразу двоих детей говорится в публикации

Детей доставили в больницу со множественными укусами и глубокими царапинами лица, головы и рук.

Медики обработали раны и назначили маленьким пациентам экстренную вакцинацию.