Москва10 нояВести.Два ребенка пострадали в Саратовской области от нападения мейн-куна. Им потребовалась помощь врачей, сообщает Балаковская городская клиническая больница на своей странице "ВКонтакте".
Медики напомнили, что мейн-кун –это не мягкая игрушка, а крупный зверь с инстинктами.
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Детей доставили в больницу со множественными укусами и глубокими царапинами лица, головы и рук.
Медики обработали раны и назначили маленьким пациентам экстренную вакцинацию.