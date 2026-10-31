Мексика отказалась передать Техасу девять островов на реке Рио-Браво Мексика заявила, что правительство штата не вправе менять границу между странами

Москва31 окт Вести.Мексика отказалась удовлетворять требование властей американского штата Техас о передаче США девяти островов на реке Рио-Браво (другое название – Рио-Гранде. – прим. ред.), протекающей по границе между двумя странами. Соответствующее заявление содержится в информационной ноте, выпущенной министерством иностранных дел Мексики.

Граница между Мексикой и США не может быть изменена решением правительства штата. Ее пределы определяются критериями, установленными в международном договоре сказано в документе

Поводом для жесткого ответа мексиканского МИД стало решение властей Техаса включить девять островов, расположенных в русле реки Рио-Браво, в земельный реестр штата. На основании этого решения Техас заявил права на указанные острова, ссылаясь на то, что они используются преступниками для контрабанды и переправки мигрантов-нелегалов. Если бы эти острова вошли в состав штата, власти Техаса смогли бы направить туда вооруженные подразделения для патрулирования территории и установки заграждений.

В мексиканском МИД отметили, что в соответствии с Договором о границе между Мексикой и США, который был подписан в 1970 году, линия разграничения проходит по центру основного русла реки. Определять государственную принадлежность островов может только Международная комиссия по границам и водам, и ни один орган власти штата таких полномочий не имеет, подчеркивается в документе.

Также в ведомстве уточнили, что ни одна из стран не вправе возводить сооружения, которые могут воспрепятствовать нормальному течению реки.

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