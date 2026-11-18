Мексиканцы заметили в небе странное существо, похожее на птеродактиля Жители Мексики испугались похожей на птеродактиля птицы

Москва18 ноя Вести.Жители Мексики сняли на видео странное существо, похожее на вымершего 66 миллионов лет назад птеродактиля, заявило издание What.

Животное сначала было замечено над городом Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа. Затем стали появляться другие видеозаписи с ним, сделанные, предположительно, в штате Нуэво-Леон.

Несколько видеороликов, на которых запечатлён силуэт, напоминающий птерозавра, стали вирусными в социальных сетях. Они вызвали волну предположений о том, что древняя рептилия каким-то образом всё ещё может быть жива отмечается в публикации

Видеозаписи, однако, вызвали у многих пользователей соцсетей сомнения в достоверности из-за качества съемки. Специалисты, в свою очередь, предположили, что на самом деле очевидцы запечатлели большую голубую цаплю, которая может создавать в полете необычный силуэт.

Ранее французские исследователи открыли ископаемые останки нового вида мозазавра, который, в отличие от сородичей, обитал в пресных водоемах, а не океанах. Найденный ящер жил около 85 миллионов лет назад, его длина составляла около 2,5 метра.