Москва18 нояВести.Жители Мексики сняли на видео странное существо, похожее на вымершего 66 миллионов лет назад птеродактиля, заявило издание What.
Животное сначала было замечено над городом Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа. Затем стали появляться другие видеозаписи с ним, сделанные, предположительно, в штате Нуэво-Леон.
Несколько видеороликов, на которых запечатлён силуэт, напоминающий птерозавра, стали вирусными в социальных сетях. Они вызвали волну предположений о том, что древняя рептилия каким-то образом всё ещё может быть живаотмечается в публикации
Видеозаписи, однако, вызвали у многих пользователей соцсетей сомнения в достоверности из-за качества съемки. Специалисты, в свою очередь, предположили, что на самом деле очевидцы запечатлели большую голубую цаплю, которая может создавать в полете необычный силуэт.
Ранее французские исследователи открыли ископаемые останки нового вида мозазавра, который, в отличие от сородичей, обитал в пресных водоемах, а не океанах. Найденный ящер жил около 85 миллионов лет назад, его длина составляла около 2,5 метра.