Москва21 ноя Вести.Американская администрация обнародовала ранее засекреченные документы о наблюдениях за снежным человеком и другими загадочными существами. Об этом пишет The Telegraph.

Один из отчетов касается расследования, которое в 2010 году провела компания Bigelow Aerospace Advanced Studies. Четверо специалистов отправились в поселение Форт-Дюшен в штате Юта, поговорили почти с 30 местными жителями, в числе которых были шаман, а также прихожане мормонской церкви. Исследователи установили на территории поселения цифровые камеры.

Как утверждается, свидетели сообщали о встречах со скинвокером - существом, которое может принимать облик животных. По словам одного из очевидцев, оно передвигалось "как профессиональный легкоатлет". В документе также упоминаются светящиеся шары, "похожие на собак существа, которые передвигаются на двух ногах", необычный вой, "крики маленьких человекоподобных существ", а также "доисторические птицы" и "личинки", которые имеют длину около 2,4 метра.

Другие свидетели рассказывали, что видели бледное бесшерстное "существо-оборотня" с горбом, которое перепрыгнуло через забор и побежало на руках. Еще одно существо, как следует из отчета, напоминало крупную собаку со свиным рылом и густой шерстью. Однако, согласно анализу найденной шерсти, она принадлежала собаке и еноту. Авторы отчета пришли к выводу, что описанные случаи могут быть связаны с местным фольклором.

Кроме того, в отчете содержатся черно-белые снимки низкого качества, на которых запечатлены крупные отпечатки, которые первоначально приписывали снежному человеку. Сделанные в 1982 году снимки были признаны искусной подделкой.