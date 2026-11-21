В США рассекретили отчет о предполагаемых следах снежного человека Следы снежного человека в США признали искусной подделкой

Москва21 ноя Вести.Лесная служба США рассекретила архивный отчет, где расследуются сообщения об обнаружении следов предполагаемого снежного человека в национальном лесу Уматилла.

В опубликованном документе 1982 года содержатся фотографии, сделанные на нескольких участках леса. На черно-белых снимках низкого качества запечатлены крупные отпечатки, которые первоначально приписывали снежному человеку, также известному как бигфут.

Биолог Лесной службы Родни Джонсон исследовал эти следы, измерил их длину и изготовил гипсовые слепки. По итогам проверки он привел восемь аргументов в пользу того, что отпечатки – искусная подделка.

Если следы были подделаны, то кто-то приложил массу усилий и внимания к деталям. Отпечатки ступни было бы очень трудно воспроизвести. Они выглядят очень естественно. Я бы почти заподозрил, что для создания "поддельных" следов пришлось использовать слепок, сделанный с настоящей ноги сказал он

К аналогичному выводу пришел эксперт Пограничной службы США Джоэл Хардин. По его мнению, неизвестные намеренно создали следы, рассчитывая привлечь внимание государственных ведомств и тем самым придать мистификации достоверность.

Накануне в США рассекретили часть материалов про неопознанные летающие объекты (НЛО). Среди новых данных – видео, снятое в 2020 году на Ближнем Востоке.