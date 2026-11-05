Мелания Трамп сообщила, что написала письма Путину и Зеленскому

Мелания Трамп написала письма Путину и Зеленскому Мелания Трамп сообщила, что написала письма Путину и Зеленскому

Москва5 ноя Вести.Жена президента США Мелания Трамп рассказала, что написала послания президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Мелания попросила представителей делегаций, присутствовавших на встрече в Белом доме, доставить письма адресатам.

В этот исторический момент я написала письмо лично президенту Путину и президенту Зеленскому сказала она

Супруга Дональда Трампа ранее заявила о желании устроить встречу российских и украинских представителей в Белом доме.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россию на мероприятии представляют омбудсмен Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.