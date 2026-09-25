Москва25 сен Вести.Попытка добиться от Запада любви и понимания в адрес России не совсем правильная, важнее менять баланс рисков и интересов в международных отношениях. Об этом заявил основатель компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко в эфире одного из федеральных телеканалов.

Предприниматель отметил, что сейчас западные лидеры относятся к РФ "не совсем дружелюбно", что создает ряд ограничений.

Я думаю, что вопрос на самом деле такой – заставить себя понять, заставить себя полюбить – это не совсем правильная задача. Гораздо правильнее задача – это изменить баланс рисков и баланс интересов, который у нас на сегодняшний день сложился в целом с Западом. И вот именно работа над изменением этого баланса это и есть та цель, которую следует преследовать, продолжая разговор поделился мнением Мельниченко

По его словам, не существует определения "единый Запад". Он считает, что Запад разделен на части, как и любая сложная структура, политическими и экономическими интересами.

Здесь задача понимать эти интересы. Не понимать это не значит соответствовать этим интересам, всегда нужно соответствовать своим интересам, но понимая ограничения, понимая язык своего собеседника, можно менять баланс рисков и баланс каких-либо интересов отметил он

Ранее венгерский журналист Георг Шпетле заявил, что западные СМИ постоянно распространяют ложные сведения о России.