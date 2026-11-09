Москва9 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обвиняет американского предпринимателя Илона Маска в проблемах Украины, а также и в своих неудачах. Такое заявление сделала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
По ее словам, Маск стал "очередным именем в длинном списке тех, кого Зеленский делает виновными в собственных неудачах".
Зеленский лично и через подконтрольные ему медиа обвиняет Илона Маска в том, что Украина не может одержать победу на поле боя и защитить своих гражданнаписала Мендель в своем Telegram-канале
При этом бывший пресс-секретарь главы киевского режима отметила, что Маск с 2022 года оказывал Киеву активную помощь, однако сейчас украинские пропагандисты демонизируют его в глазах населения страны.
Американский предприниматель, как заметила Мендель, "не позволил Зеленскому использовать себя в собственных политических интересах, как это делают некоторые европейские лидеры".
Украинцам навязывают мнение, что российские баллистические удары продолжаются из-за Илона Маска. Это очередной нарратив пропагандистской машины Зеленского, которая вместо ответов ищет новых виновныхрезюмировала Мендель
Ранее Маск в соцсети X поделился на своей странице постом, в котором говорится, что SpaceX зря предоставляла Украине тысячи бесплатных терминалов Starlink.
При этом до этого Маск обвинял ВСУ в систематическом нарушении условий использования Starlink. Украинские боевики, по словам американского предпринимателя, использовали спутниковую систему для "наступательных ударов дронов с целью убийства людей".