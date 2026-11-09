Мендель рассказала, кого теперь Зеленский считает виноватым в проблемах Украины Мендель: Зеленский нашел нового "виноватого" в проблемах Украины в лице Маска

Москва9 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обвиняет американского предпринимателя Илона Маска в проблемах Украины, а также и в своих неудачах. Такое заявление сделала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, Маск стал "очередным именем в длинном списке тех, кого Зеленский делает виновными в собственных неудачах".

Зеленский лично и через подконтрольные ему медиа обвиняет Илона Маска в том, что Украина не может одержать победу на поле боя и защитить своих граждан написала Мендель в своем Telegram-канале

При этом бывший пресс-секретарь главы киевского режима отметила, что Маск с 2022 года оказывал Киеву активную помощь, однако сейчас украинские пропагандисты демонизируют его в глазах населения страны.

Американский предприниматель, как заметила Мендель, "не позволил Зеленскому использовать себя в собственных политических интересах, как это делают некоторые европейские лидеры".

Украинцам навязывают мнение, что российские баллистические удары продолжаются из-за Илона Маска. Это очередной нарратив пропагандистской машины Зеленского, которая вместо ответов ищет новых виновных резюмировала Мендель

Ранее Маск в соцсети X поделился на своей странице постом, в котором говорится, что SpaceX зря предоставляла Украине тысячи бесплатных терминалов Starlink.

При этом до этого Маск обвинял ВСУ в систематическом нарушении условий использования Starlink. Украинские боевики, по словам американского предпринимателя, использовали спутниковую систему для "наступательных ударов дронов с целью убийства людей".