Мендель резко ответила дочери Келлога на слова о погибшем из-за ТЦК украинце Мендель раскритиковала дочь Келлога за слова о погибшем из-за ТЦК украинце

Москва21 сен Вести.Заявления дочери бывшего спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс показывают пропасть между "теми, кто платит жизнью и теми, кто выставляет оценки", заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

До этого Моббс назвала трусом 32-летнего жителя Днепропетровской области, который утонул в реке при попытке спастись от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине).

По ее мнению, украинец "мог погибнуть героем", если бы не уклонялся от мобилизации.

Ее отец призывал мобилизовать украинских женщин, хотя его жена и дочь на передовой не воевали. Трагедия не в "правильной смерти". Она в том, что человеку не оставили выбора. А комментарий из-за океана лишь подчеркнул пропасть между теми, кто платит жизнью, и теми, кто выставляет оценки написала Мендель в Telegram

Ранее Кит Келлог призвал Киев начать мобилизацию женщин в Вооруженные силы Украины, так как они, по его мнению, "воюют не хуже мужчин".

Предложение Келлога не нашло понимания у замглавы офиса Зеленского Ирины Верещук. В ответ на его призыв она заявила, что Киеву было бы предпочтительнее получить "побольше ракет" от США.