Меньше всего аварий происходит в воскресенье, а больше всего – в пятницу

Меньше всего аварий за 7 месяцев 2026 года в России фиксировали по воскресеньям Меньше всего аварий происходит в воскресенье, а больше всего – в пятницу

Москва12 сен Вести.Чаще всего ДТП происходят в пятницу, а реже всего – в воскресенье, сообщило РИА Новости, проанализировав статистику Госавтоинспекции МВД РФ за первые семь месяцев 2026 года.

По данным ведомства, с января по август в России произошло свыше 67 тысяч ДТП.

При этом меньше всего аварий фиксировалось в воскресенье – на него приходится 8,75 тысячи аварий. Кроме того, в этот день недели случилось на 3,9% меньше дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года написали в агентстве

За все пятницы этого периода произошло 10,45 тысячи аварий. В понедельник было зафиксировано почти 9,6 тысячи ДТП, свыше 9,3 тысячи - во вторник, почти 9,4 тысячи - в среду, около 9,8 тысячи - в четверг, а в субботу - почти 9,8 тысячи.

Чаще всего ДТП происходят между 17.00 по 18.00 часами. Меньше всего аварий под утро, с 04.00 до 05.00.