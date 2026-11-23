Мерц допустил переговоры с Москвой и поэтапную отмену санкций Мерц: Европа готова к диалогу с Россией, необходимы переговоры по Балтике

Москва23 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Европы вести переговоры с Россией. По его словам, для предотвращения дальнейшей эскалации требуются интенсивные консультации по ситуации в Балтийском море. Об этом сказал Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Европа готова к переговорам с Россией, и мирные переговоры должны пройти в скором времени на уровне советников в формате Украина-Россия-Европа-США отметил он

О готовности к диалогу с Москвой Мерц говорил также 19 ноября на пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих" в Берлине он отметил, что Европа готова к переговорам с Россией. Канцлер высказался за проведение встречи с участием России, Украины, США и европейских государств на нейтральной территории. Конкретное место он не назвал, но упомянул в качестве возможного варианта Объединенные Арабские Эмираты. Дату новых переговоров канцлер также не уточнил.

По словам Мерца, интересы Европы на таких переговорах будут представлять Германия, Франция, Великобритания, Польша и Италия. Он также допустил поэтапную и обусловленную отмену антироссийских санкций в случае, если Москва пойдет на уступки.