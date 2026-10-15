Мерц заявил, что Европа сама решит судьбу замороженных активов России

Мерц отреагировал на предложение США по замороженным российским активам Мерц заявил, что Европа сама решит судьбу замороженных активов России

Москва15 окт Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против предложения США относительно разблокировки замороженных российских активов, заявив, что решение об их дальнейшей судьбе должна принимать Европа. Об этом сообщает газета Die Welt.

Это активы, которые заморожены в Европе... Это наше дело, и мы сами примем решение подчеркнул Мерц перед началом саммита в Брюсселе

Глава германского правительства также заявил, что замороженные российские активы должны оставаться на территории Европы.

Ранее газета Financial Times узнала о предложении США к Евросоюзу по российским активам. Согласно этой информации, США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и передать их в структуру, контролируемую американской стороной.