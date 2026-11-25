Член СПЧ Меркачева может обратиться к Путину с просьбой помиловать тяжелобольных

Меркачева хочет попросить Путина помиловать тяжелобольных осужденных Член СПЧ Меркачева может обратиться к Путину с просьбой помиловать тяжелобольных

Москва25 ноя Вести.Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева намерена попросить президента России Владимира Путина помиловать тяжелобольных осужденных, если получит возможность выступить на встрече главы государства с Советом. Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам Меркачевой, пока неизвестно, сможет ли она выступить с докладом на встрече, которая может состояться в начале декабря.

Когда у меня появляется возможность сказать, и есть шансы, что услышит, я, конечно, всегда попрошу сказала она

Меркачева подчеркнула, что в первую очередь выступает за помилование наиболее уязвимых категорий осужденных - тяжелобольных женщин с инвалидностью и несовершеннолетних.

Ранее Меркачева рассказала, что помогло быстрому помилованию Лерчек.