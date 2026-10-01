Москва1 октВести.Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси стал новым владельцем футбольного клуба "Эльденсе", выступающего в испанской Сегунде. Об этом сообщается на сайте клуба.
Сделку еще должен одобрить Высший совет по спорту Испании.
Уточняется, что приобретение ФК ознаменует начало проекта с долгосрочным видением и с целью стимулирования спортивного, институционального и социального развития "Эльденсе".
Футбольный клуб "Эльденсе" официально объявляет о приобретении предприятия Лео Месси, что знаменует собой начало нового и захватывающего этапаотмечается в сообщении
ФК "Эльденсе" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании; после семи матчей в Сегунде набрал пять очков и занял 19-е место в турнирной таблице.
"Эльденсе" стал второй командой, которую Месси приобрел в 2026 году. В апреле он стал владельцем "Корнельи", которая базируется в Каталонии.