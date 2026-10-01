Месси стал новым владельцем испанского ФК "Эльденсе" из Сегунды

Месси стал владельцем испанского футбольного клуба "Эльденсе" Месси стал новым владельцем испанского ФК "Эльденсе" из Сегунды

Москва1 окт Вести.Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси стал новым владельцем футбольного клуба "Эльденсе", выступающего в испанской Сегунде. Об этом сообщается на сайте клуба.

Сделку еще должен одобрить Высший совет по спорту Испании.

Уточняется, что приобретение ФК ознаменует начало проекта с долгосрочным видением и с целью стимулирования спортивного, институционального и социального развития "Эльденсе".

Футбольный клуб "Эльденсе" официально объявляет о приобретении предприятия Лео Месси, что знаменует собой начало нового и захватывающего этапа отмечается в сообщении

ФК "Эльденсе" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании; после семи матчей в Сегунде набрал пять очков и занял 19-е место в турнирной таблице.

"Эльденсе" стал второй командой, которую Месси приобрел в 2026 году. В апреле он стал владельцем "Корнельи", которая базируется в Каталонии.