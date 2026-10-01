Москва1 окт Вести.Форвард американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси стал владельцем испанского футбольного клуба "Эльденсе", выступающего во втором по силе дивизионе страны — Сегунде. Об этом говорится в официальном заявлении команды.

В клубе, основанном в 1921 году, отметили, что с приходом нового владельца начинается новый этап развития в профессиональном футболе при сохранении клубных традиций и сине-красных цветов. На данный момент "Эльденсе" занимает 19-е место в турнирной таблице Сегунды, набрав 5 очков после 7 туров.

Ранее 8-кратный обладатель "Золотого мяча" объявил о завершении международной карьеры в сборной Аргентины, продолжая играть на клубном уровне.