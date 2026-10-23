Синоптик Заводченков рассказал о вероятности осадков в Ялте в ближайшие дни

Метеоролог Заводченков: в Ялте вплоть до следующей недели осадки маловероятны Синоптик Заводченков рассказал о вероятности осадков в Ялте в ближайшие дни

Москва23 окт Вести.До начала следующей недели осадков в Ялте не будет. Не по сезону теплая погода задержится в Центральной России. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Также, по его словам, температура в Тавриде прогнозируется на 4 градуса выше обычного.

Ялта уже получила всю свою порцию дождей, и, по меньшей мере, до следующего вторника существенные осадки в городе маловероятны. Температурный режим в Тавриде прогнозируется в среднем на 4 градуса теплее обычного - после полудня +20...+22 поделился специалист

Ранее сообщалось, что в Москве задержится теплая погода. Преобладающая температура будет +10...+13.