Москва19 авгВести.Ученые в Санкт-Петербурге разработали методику эффективной и бережной очистки старинных книг и документов с помощью лазера, сообщило РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-губернатора города Владимира Княгинина.
Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали методику очистки старинных книг, рукописей и архивных документов с использованием лазерной технологиинаписали в сообщении
Там также уточнили, что технология позволяет очистить труднодоступные участки, например, верхний обрез и корешок книг, а также углы страниц. Лазер автоматически перестает работать, как только касается чистой поверхности, что исключает риск дополнительного повреждения восстанавливаемых объектов.
К настоящему времени методика прошла поэтапное тестирование.