Методику безопасной очистки старинных книг лазером разработали в Петербурге Ученые в Петербурге разработали метод очистки старинных книг с помощью лазера

Москва19 авг Вести.Ученые в Санкт-Петербурге разработали методику эффективной и бережной очистки старинных книг и документов с помощью лазера, сообщило РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-губернатора города Владимира Княгинина​​​.

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали методику очистки старинных книг, рукописей и архивных документов с использованием лазерной технологии написали в сообщении

Там также уточнили, что технология позволяет очистить труднодоступные участки, например, верхний обрез и корешок книг, а также углы страниц. Лазер автоматически перестает работать, как только касается чистой поверхности, что исключает риск дополнительного повреждения восстанавливаемых объектов.

К настоящему времени методика прошла поэтапное тестирование.