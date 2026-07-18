В "Орленке" организуют международную смену для 125 ребят из других стран

Международную смену "Орленка" посетят около 125 детей из других стран В "Орленке" организуют международную смену для 125 ребят из других стран

Москва18 июл Вести.Во Всероссийском детском центре "Орленок" стартовала международная смена, которую посетят около 125 ребят из Европы, Азии и других стран мира. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор центра Александр Джеус.

Также он отметил, что в "Орленке" работают не только педагоги из России, но и зарубежные специалисты.

Следующая смена у нас также будет международной. Мы ожидаем порядка 125 ребят из Европы, Азии, других стран. Кроме того, в "Орленке" работают педагоги из-за рубежа. В настоящее время в центре трудятся специалисты из Китая, Индии, Кыргызстана, Казахстана рассказал Джеус

В этом году Всероссийскому детскому центру "Орленок" исполнилось 66 лет. Он прошел путь от пионерского лагеря до образовательного центра мирового уровня, сеть которого насчитывает несколько детских лагерей со всей необходимой инфраструктурой. География "Орленка" охватывает все 89 регионов России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.