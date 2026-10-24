Москва24 окт Вести.Большинство международных правозащитных организаций является филиалами спецслужб. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Андрей Климов.

Так он ответил на вопрос, почему зарубежные правозащитники вяло участвуют в помощи мирным жителям, страдающим от украинского конфликта.

Депутат напомнил, что был одним из создателей сенаторской комиссии по защите государственного суверенитета и внутренней политики РФ от внешних вмешательств, а позже долгое время возглавлял эту структуру.

Потому что они не правозащитные организации … В массе своей эти так называемые правозащитные организации, западные или прозападные, являются филиалами специальных служб. Для них это просто прикрытие. Поэтому там, где это им выгодно, они строят из себя правозащитников, а там, где это невыгодно, вы можете при них зарезать человека, но, если вы их сукин сын, они этого даже не заметят, еще и орден дадут заявил Климов

Ранее режиссер Никита Михалков раскритиковал международные организации по защите природы. Он отметил, что Россию не надо учить охранять и сберегать окружающую среду. "Наша страна сохраняет природные богатства без назиданий извне", заявил он.