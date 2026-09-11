Москва11 сен Вести.На базе межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе планируют объединить науку, бизнес и инвестиции со студенческой жизнью. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил первый заместитель директора ООО "Кампус" Эдуард Абдядилов.

Кроме того, по его словам, главное здание кампуса является площадкой для проведения различных концертов и молодежных фестивалей.

На базе нашего кампуса мы объединяем и науку, и бизнес, и инвестиции, и инновации, и просто студенческую жизнь, потому что наше главное здание является огромной площадкой для проведения концертов, для проведения различных фестивалей молодежных. Мы можем проводить какие-то условные "Казантипы", можем здесь и какие-то фестивали молодежные проводить сказал Абдядилов

Новый межвузовский кампус находится в историческом центре города, что позволит студентам с легкостью добираться до своих университетов, отметил спикер.

Это сделано для того, чтобы все студенты имели возможность в наши научные центры буквально пешком доходить прямо от места их проживания… то есть во все базовые вузы. Они имеют у нас лаборатории, что тоже позволяет нашим студентам, не выходя, скажем так, за пределы нашего кампуса проводить какие-то лабораторные исследования подытожил Абдядилов

Завершение строительства межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ планируется в декабре 2027 года.