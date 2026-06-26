Москва26 июн Вести.Корпорация Microsoft приняла решение о продлении поддержки операционной системы (ОС) Windows 10, сообщило издание Windows Central.

Авторы материала заметили, что изначально на сайте Microsoft временем окончания поддержки Windows 10 был указан октябрь 2026 года. Однако компания продлила срок выпуска обновлений до 12 октября 2027.

Таким образом, как заметили, авторы портала, Microsoft обозначила новую "дату смерти" этой версии ОС.

Для того, чтобы получать обновления нужно зайти в Windows 10 под своей учетной записью Microsoft, следует из материала. Доступ также можно оплатить, используя 1000 бонусных баллов Microsoft или 30 долларов, что равняется приблизительно 2,3 тысячи рублей.

Продление поддержки, по предположению специалистов, связано с продолжающимся кризисом с оперативной памятью. Авторы публикации заметили, что под управлением Windows 10 по-прежнему работают "сотни миллионов компьютеров".

В феврале Microsoft объявила о внедрении новой системы распространения предварительных обновлений для ОС Windows 11. Корпорация намеревалась разделить процесс тестирования на два основных типа обновлений.