Москва28 авг Вести.Посла Польши в Азербайджане Павла Радомского вызвали в министерство иностранных дел республики, где ему вручили ноту протеста из-за сюжета с критикой в адрес Азербайджана на телеканале TVP World. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

Поводом стала программа Eastern Express, вышедшая 26 августа. В эфире обсуждалась внутриполитическая ситуация в Азербайджане, в частности аресты некоторых журналистов и преследование представителей оппозиции.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве заявили, что программа содержала "предвзятые, необъективные и совершенно неприемлемые утверждения" в отношении государства и его руководства. Кроме того, в МИД обратили внимание на поведение ведущего передачи.

В Баку сочли распространение подобных материалов на финансируемом польским правительством телеканале "недружественным шагом", который, по мнению ведомства, противоречит партнерским отношениям двух стран и может негативно повлиять на них.

Польскую сторону призвали принять меры для прекращения, как заявили в МИД Азербайджана, "провокационных кампаний" в отношении республики.