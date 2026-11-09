МИД Франции вызвал поверенного в делах Ирана из-за кибератак на холодильники Reuters: Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники

Москва9 ноя Вести.Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил КСИР в причастности к хакерским атакам, в результате которых по всей Европе в магазинах вышли из строя холодильные установки, сообщило Reuters. По данным агентства, Барро заявил о вызове во французское внешнеполитическое ведомство поверенного в делах Ирана.

Министр пообещал, что это происшествие будет иметь последствия для Ирана и что в отношении Исламской Республики введут санкции на уровне Евросоюза, указывается в материале.

По данным французской разведки, с подразделением КСИР была связана как минимум серия кибератак, совершенных в ночь с 11 на 12 октября, уточняла газета Le Figaro. Прокуратура Парижа уже начала расследование.

В начале ноября европейские СМИ сообщали, что супермаркеты как минимум семи стран Европы столкнулись с кибератаками на холодильное оборудование, в результате которых испортились продукты на десятки миллионов евро.

Как позже сообщала Французская служба крови (EFS), хакеры атаковали одного из поставщиков холодильного оборудования организации.