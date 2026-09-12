Москва12 сенВести.Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела проигнорировал провокационный вопрос от репортера шведского радио об Украине.
На брифинге по итогам заседания лидеров БРИКС представитель Swedish Radio обратился к дипломату с вопросом, "пытались ли участники саммита убедить Россию прекратить конфликт на Украине".
В ответ на это Далела указал, что объединение выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов путем диалога.
Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед намисказал он
По словам индийского дипломата, позиция БРИКС изложена в Нью-Делийской декларации, а именно в пунктах о соблюдении международного права, мирном разрешении конфликтов и об особом значении Устава ООН.
БРИКС совершенно четко обозначил предпочтение диалога и дипломатии в качестве основного ориентира для преодоления напряженности и урегулирования конфликтовнапомнил он
Ранее стало известно, что в Делийской декларации, принятой в ходе 18-го саммита БРИКС, говорится о необходимости решать мировые конфликты в том числе посредством устранения их коренных причин.