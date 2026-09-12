МИД Индии ушел от ответа на провокационный вопрос об Украине после саммита БРИКС

МИД Индии проигнорировал вопрос об Украине после саммита БРИКС МИД Индии ушел от ответа на провокационный вопрос об Украине после саммита БРИКС

Москва12 сен Вести.Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела проигнорировал провокационный вопрос от репортера шведского радио об Украине.

На брифинге по итогам заседания лидеров БРИКС представитель Swedish Radio обратился к дипломату с вопросом, "пытались ли участники саммита убедить Россию прекратить конфликт на Украине".

В ответ на это Далела указал, что объединение выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов путем диалога.

Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами сказал он

По словам индийского дипломата, позиция БРИКС изложена в Нью-Делийской декларации, а именно в пунктах о соблюдении международного права, мирном разрешении конфликтов и об особом значении Устава ООН.

БРИКС совершенно четко обозначил предпочтение диалога и дипломатии в качестве основного ориентира для преодоления напряженности и урегулирования конфликтов напомнил он

Ранее стало известно, что в Делийской декларации, принятой в ходе 18-го саммита БРИКС, говорится о необходимости решать мировые конфликты в том числе посредством устранения их коренных причин.