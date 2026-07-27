МИД Индии вызвал посла Украины после нападения на судно в Черном море

МИД Индии вызвал посла Украины МИД Индии вызвал посла Украины после нападения на судно в Черном море

Москва27 июл Вести.Министерство иностранных дел Индии в понедельник вызвало посла Украины Александра Полищука после гибели индийского моряка в результате украинской атаки на судно в Черном море. Об этом говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

В МИД сообщили, что дипломат был вызван в связи с нападением на торговое судно MV OMORFI, повлекшим за собой трагическую гибель гражданина Индии.

Министерство выразило серьезную обеспокоенность в связи с этим инцидентом и самым решительным образом осудило подобные нападения на торговые суда, подчеркнув их негативное влияние на безопасность мореплавания, свободу судоходства и международную торговлю подчеркивается в заявлении

В МИД Индии заявили, что подобные действия, которые несут угрозу жизни ни в чем не повинных гражданских моряков, неприемлемы и должны быть исключены.