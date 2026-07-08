МИД Казахстана назвал инсинуацией сообщения о запуске дронов с территории страны МИД Казахстана опроверг сообщения о запуске БПЛА с территории республики

Москва8 июл Вести.В МИД Казахстана опровергли сообщения о запуске с территории страны БПЛА, примененных при атаке на объекты в РФ.

Внешнеполитическое ведомство выпустило заявление, где говорится, что утверждения о якобы запуске боевых дронов с территории республики "не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами".

Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений подчеркивается в заявлении

В МИД Казахстана подчеркнули, что территория республики, ее воздушное пространство и инфраструктура не могут быть использованы для действий, направленных против других государств.