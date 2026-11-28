МИД: на Западе ограничивают доступ к статистике с хорошими показателями РФ

МИД: на Западе не дают публиковать данные, демонстрирующие успехи России МИД: на Западе ограничивают доступ к статистике с хорошими показателями РФ

Москва28 ноя Вести.В странах Запада запрещают обнародовать статистические данные, которые представляют Россию в выгодном свете и свидетельствуют о положительной динамике ее развития.

Об этом ТАСС сообщил заместитель директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин.

Он выступил на IX Медиафоруме "Свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности" в Смоленске.

По словам дипломата, ранее американские компании публиковали такую статистику, но после того, как российская сторона стала активно использовать эти факты, им запретили ее публиковать.

Чернухин добавил, что, по оценкам самих американских компаний, примерно от 50 до 70% всего противоправного контента в мире создается в США.

На нашу долю, по тем оценкам, приходилось около 2-3%. Понятно, что что-то идет и с нашей территории сказал дипломат

Чернухин отметил, что территорию России часто используют как прокси, как транзитную территорию, чтобы скрыть свои следы". В этой связи он подчеркнул, что задача состоит в противостоянии подобным угрозам.

Замглавы профильного департамента МИД обратил внимание, что антироссийскую ложь также тиражирует Британия, продолжая оправдывать выражение "англичанка гадит".