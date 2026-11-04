МИД: предложение России о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи остается актуальным Логвинов: перенос штаб-квартиры ООН из США в другую страну теоретически возможен

Москва4 ноя Вести.Предложение российской стороны рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в Сочи по-прежнему остается актуальным. Об этом рассказал в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Представитель российского МИД отметил, что США как страна пребывания головного офиса этой международной организации допускают большое количество нарушений.

Главное в данном принципиальном вопросе – добиваться от страны-хозяйки соблюдения взятых на себя международных обязательств. Впрочем, озвученное министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Нью-Йорке год назад предложение рассмотреть вопрос о переносе штаб-квартиры в Сочи остается в силе сказал Логвинов

Он добавил, что теоретически перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну возможно, и в мировой истории известны прецеденты, когда государства, состоящие в организации, были недовольны США как страной-хозяйкой. Однако в настоящее время перспектива выдвижения подобной инициативы не просматривается, подчеркнул дипломат.

По словам Логвинова, альтернативная локация должна удовлетворять целому ряду критериев, в том числе быть безопасной и обладать развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Но даже при соблюдении всех этих условий перенос штаб-квартиры столь крупной организации, как ООН, потребует колоссальных финансовых затрат, добавил представитель МИД РФ.

Предложение перенести штаб-квартиру ООН в Сочи выдвинул глава российского МИД Сергей Лавров летом 2025 года на полях Форума будущего – 2050. Он напомнил, что с такой инициативой выступал еще Сталин, но затем лидер СССР пошел навстречу президенту США Франклину Рузвельту, и штаб-квартиру ООН разместили в Нью-Йорке.