МИД РФ: американские ультралибералы заложили мину на мировом рынке энергетики Захарова: ультралибералы в США заложили мину на мировом энергетическом рынке

Москва14 окт Вести.Американские ультралибералы заложили мину на энергетическом рынке. Это привело к топливному кризису, который является проблемой для США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире радио Sputnik дипломат отметила, что корни проблем в энергетической сфере, которые есть сейчас, уходят в глубину противостояния во внутренней политике США.

Когда... вот эта заложенная мина была командой ультралибералов, лицами которых стали и [экс-президенты США Барак] Обама, и [Джо] Байден, вот эта вот конгломерация. Она, в общем, дает о себе знать. И она бомбанула не один раз. И конкретно на энергетических направлениях подчеркнула она

Захарова также напомнила, что проект газопроводов "Северный поток" не давал Байдену спать спокойно, бывший американский лидер хотел уничтожить их.

Кроме того, отметила дипломат, энергетический вызов, который стоит перед администрацией США, является одним из главных, поскольку затрагивает и поставки топлива, и цены на них, и "многое другое".