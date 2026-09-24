Москва24 сен Вести.Запад увидел прямую связь между террористической политикой киевского режима и дестабилизацией мировых энергетических рынков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она рассказала о ходе переговоров с США, которые прошли в Нью-Йорке на площадке Генассамблеи ООН.

То, что деструктивные действия киевского режима, то есть, по сути, теракты и вот эта вот экстремистская деятельность, связанная с целенаправленными ударами по и мирному населению, и трансграничным инфраструктурным объектам, ведет к дестабилизации мировых энергетических рынков… заметили многие, и знаете, увидели прямую связь подчеркнула Захарова

Ранее она прокомментировала выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорке. Она пояснила, что дипломат вернул всех слушателей в исторический контекст происходящего конфликта.