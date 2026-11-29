Москва29 ноя Вести.Представители Евросоюза внимательно изучили доклад МИД России по Украине, ссылались на него и подробно разбирали отдельные разделы документа в ходе работы по продвижению ежегодной резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

По словам дипломата, подготовленные российской стороной доклады в "фокусных" странах не только замечают, но и внимательно читают, изучают и анализируют. Он отметил, что это противоречит представлению, которое, как считает Лукьянцев, пытаются сформировать западные коллеги.

В качестве примера он привел работу над ежегодной резолюцией Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма. Лукьянцев сообщил, что во время консультаций с государствами, а также при голосовании по резолюции в Генассамблее представители Евросоюза не просто упоминали российские доклады, а уделяли их разбору значительную часть своих выступлений.

В частности, доклад по Украине их так впечатлил, что они подробно остановились на разделах документа и цитировали положения говорится в публикации

Особое внимание, по словам Лукьянцева, привлек доклад по Украине. Представители ЕС подробно разбирали и цитировали его разделы о мероприятиях в честь нацистов и их пособников, распространении неонацистской идеологии в образовании, установке памятников нацистам и коллаборационистам, препятствиях празднованию Дня Победы 9 мая, сносе памятников Красной армии и советским военачальникам, а также о преследовании канонической Украинской православной церкви, запрете русского языка и разжигании ненависти к русским.

Лукьянцев отметил, что это подтвердило востребованность работы российских дипломатов и показало, что их сигналы доходят до адресатов. После выступлений он поблагодарил представителей ЕС за фактическое продвижение докладов МИД России среди стран - членов ООН и пригласил их на презентации будущих документов в Женеве и Вене. Дипломат выразил надежду, что они посетят эти мероприятия, но подчеркнул, что в любом случае не сомневается: новые доклады в ЕС снова прочтут.