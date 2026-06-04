В МИД РФ назвали киевскую власть террористами после угроз в адрес Лукашенко

МИД РФ назвал террористами украинскую власть, угрожающую Белоруссии В МИД РФ назвали киевскую власть террористами после угроз в адрес Лукашенко

Москва4 июн Вести.Киевские главари в очередной раз продемонстрировали свою преступную и террористическую сущность, угрожая Минску. Такое мнение выразил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

Замминистра на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал журналистам высказывания советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, адресованные президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Чего еще ожидать от нацистского режима? Режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, как он это сделал с ереванской трибуны в начале мая нынешнего года сказал он

По его мнению, заявление Подоляка лишний раз подтверждает, с кем имеет дело Москва. Киевская власть выставляет себя террористами и нацистами, подчеркнул Галузин.

Подоляк ранее публично выразил уверенность, что у Украины есть ресурсы для уничтожения "ключевых объектов" на белорусской территории.