Захарова: контакт Путина и Такаити на АТЭС состоялся по просьбе японской стороны

МИД РФ подтвердил встречу Путина и премьера Японии на АТЭС по инициативе Токио Захарова: контакт Путина и Такаити на АТЭС состоялся по просьбе японской стороны

Москва26 ноя Вести.Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Санаэ Такаити на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне состоялась по инициативе Токио.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подтвердила факт проведения короткого контакта между лидерами двух стран во время работы международного форума в Китае и подчеркнув, что организация этой встречи прошла по прямой просьбе японского премьер-министра.

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Ранее Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити провели встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. По информации японской стороны, премьер Японии и российский лидер обсуждали состояние двусторонних отношений между Токио и Москвой.