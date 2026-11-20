Москва20 нояВести.Россия настоятельно призывает Германию прекратить "опросы с политическим подтекстом" среди граждан РФ в аэропортах. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Дипломат объяснила, что в последнее время спецслужбы Германии проводят нетипичные опросы среди россиян, в том числе сотрудников посольства РФ в Берлине, при въезде в ФРГ. Она уточнила, что речь идет о "целенаправленных, с определенным политическим подтекстом, детальных расспросах на злобу дня".
Мы считаем подобные действия германских органов безопасности абсолютно неприемлемыми и недопустимыми. Настоятельно призываем германскую сторону прекратить такого рода провокационную практикузаявила Захарова
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил постепенную отмену антироссийских санкций по мере прогресса в мирном урегулировании.