Немецкая контрразведка начала проводить беседы с россиянами в аэропорту Берлина DW: контрразведка ФРГ стала проводить беседы с россиянами в аэропорту Берлина

Москва11 ноя Вести.Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) начало проводить беседы с россиянами в аэропорту Берлин/Бранденбург, пишет немецкое издание DW (признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) со ссылкой на федеральную полицию Германии.

Ранее в соцсетях писали, что по прилете в Берлин некоторых россиян приглашают на разговор с "сотрудниками в штатском". С российской стороны пока не комментировали такие данные.

В полиции Германии заявили DW, что их ведомство не проводит подобные беседы и опросы, за это ответственна контрразведка.

Упомянутые вами беседы и опросы не являются частью погранконтроля при въезде и не проводятся федеральной полицией. За проведение этих отдельных опросов отвечает Федеральное ведомство по охране конституции (BfV). Сотрудники федеральной полиции при этом не присутствуют цитирует издание сообщение полиции

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Москва не оставит без внимания ни одно антироссийское решение германских властей. В сентябре власти Германии закрыли генконсульство РФ в Бонне и денонсировали соглашение о деятельности Русского дома в Берлине.