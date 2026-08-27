МИД РФ: ВСУ в текущем году атаковали 214 гражданских судов

МИД РФ раскрыл число судов, атакованных ВСУ в Черном море МИД РФ: ВСУ в текущем году атаковали 214 гражданских судов

Москва27 авг Вести.ВСУ за текущий год поразили 214 гражданских судов в Черном море. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что преступления киевского режима создают угрозу для стран черноморского региона.

Всего за текущий год ВСУ поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира отметила Захарова

Ранее журналисты на Западе признали, что успешные удары российских военнослужащих по украинским портам делают положение Киева в Черном море отчаянным.

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что прекращение работы черноморских портов в 2026 году грозит Украине падением ВВП на 5–6%.