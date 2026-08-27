Москва27 авгВести.ВСУ за текущий год поразили 214 гражданских судов в Черном море. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что преступления киевского режима создают угрозу для стран черноморского региона.
Всего за текущий год ВСУ поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мираотметила Захарова
Ранее журналисты на Западе признали, что успешные удары российских военнослужащих по украинским портам делают положение Киева в Черном море отчаянным.
Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что прекращение работы черноморских портов в 2026 году грозит Украине падением ВВП на 5–6%.